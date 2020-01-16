Политика

15:44 16.01.2020

Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ, Медведева – зампредседателя СБ

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Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ, Медведева – зампредседателя СБ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

Кроме того, Путин подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ вводится новая позиция - заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Другим указом президент назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства.

Оба указа вступают в силу с момента подписания.

В среду, 15 января, после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Госдума на заседании 16 января согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ. Голоса депутатов распределились следующим образом: 383 "за", "против" нет, воздержались 41.

Теги: #рф #медведев #путин
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