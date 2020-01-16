Гончарук: мы очень хорошо понимаем, что делать, у нас есть план

Правительство Украины имеет стратегию развития экономики, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы будем сегодня говорить очень детально и профессионально", - сказал он, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

По его словам, у правительства в финсекторе есть две приоритетные задачи: дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, и расширение доступности финансовых услуг, что позволит увеличить этот рынок.

"Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей - это задача №2", - пояснил Гончарук.