Зеленский проведет Национальный инвестсовет в Украинском доме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит заседание Национального инвестиционного совета Украины в Украинском доме в Давосе, сообщила Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA, один из организаторов Украинского дома).

"В Украинском доме в Давосе состоится закрытое заседание Национального инвестиционного совета Украины, которое возглавит президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Украинский дом в Давосе начнет работу 20 января в рамках Всемирного экономического форума и будет функционировать до 24 января.