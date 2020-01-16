Политика

10:57 16.01.2020

Зеленский проведет Национальный инвестсовет в Украинском доме в Давосе

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Зеленский проведет Национальный инвестсовет в Украинском доме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит заседание Национального инвестиционного совета Украины в Украинском доме в Давосе, сообщила Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA, один из организаторов Украинского дома).

"В Украинском доме в Давосе состоится закрытое заседание Национального инвестиционного совета Украины, которое возглавит президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Украинский дом в Давосе начнет работу 20 января в рамках Всемирного экономического форума и будет функционировать до 24 января.

Теги: #давос #зеленский #инвестсовет
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