Премьер: макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет

Макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация очень благоприятная для роста. У нас есть сейчас все, чтобы стремительно расти в ближайшие несколько лет", - сказал Гончарук, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.