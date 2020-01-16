Политика

10:29 16.01.2020

Премьер: макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет

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Премьер: макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет

Макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация очень благоприятная для роста. У нас есть сейчас все, чтобы стремительно расти в ближайшие несколько лет", - сказал Гончарук, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

Теги: #макроэкономика #гончарук
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