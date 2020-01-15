Сахель и климатическая дипломатия - главные вопросы повестки предстоящего Совета ЕС на уровне глав МИД

Обстановка в странах африканского Сахеля и активизация климатической дипломатии Евросоюза включены в основную повестку дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, который соберется в Брюсселе 20 января, сообщила в среду пресс-служба совета.

Заседание, которое пройдет под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, начнется, как обычно, с обзора актуальных международных событий. Ожидается обсуждение ситуации в Боливии, Индии и Венесуэле. И также пойдет речь о Ливии после участия главы дипломатии ЕС в Берлинской конференции 19 января.

Основная повестка встречи откроется дебатами о положении дел в Сахеле.

"Совет обменяется мнениями об ухудшении ситуации с безопасностью и гуманитарной ситуации в Сахеле и о роли, которую ЕС может играть в качестве ведущего партнера в регионе. Дискуссия будет сосредоточена на перспективе усиления деятельности ЕС в поддержку безопасности, стабильности и развития", - говорится в проекте повестки, опубликованном в Брюсселе.

Климатическая дипломатия является одним из приоритетов внешней политики ЕС в 2020 году. Главы МИД обсудят пути активизации климатической дипломатии и расширения соответствующей информационной работы в отношении третьих стран.

Планируется принять заключения совета по этому вопросу.

Министерская встреча завершится неформальным обедом, в ходе которого будут обсуждаться ближневосточный мирный процесс и последние события в более широком регионе, в том числе на основе результатов внеочередного Совета ЕС по иностранным делам от 10 января 2020 года, на котором главное внимание было уделено положению в Ливии и Ираке.