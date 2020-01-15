Политика

17:17 15.01.2020

Представители посольства Украины в Иране вместе со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения сбитого самолета

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Представители посольства Украины в Иране вместе со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения сбитого самолета

Украинские дипломаты в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения сбитого 8 января в Тегеране самолета авиакомпании "МАУ".

"Представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения самолета "МАУ" в Тегеране", - сообщил Офис президента Украины в среду на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #иран #авиакатастрофа
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Интерфакс-Украина
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