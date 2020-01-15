Политика

17:13 15.01.2020

Украина готова принимать полноценное участие в системе закупок НАТО

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Украина готова принимать полноценное участие в системе закупок НАТО

Украина намерена присоединиться к услугам и партнерствам Агентства НАТО по поддержке и снабжению, чтобы получить полный доступ к системе закупок Альянса, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина активизировала усилия, чтобы присоединиться к услугам и партнерствам Агентства НАТО по поддержке и снабжению. Так Украина будет иметь полноценный доступ к системе закупок Альянса", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера, обнародованном в среду.

По словам Кулебы, система закупок Агентства НАТО по поддержке и снабжению - это "своеобразный натовский ProZorro".

"Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности", - отметил вице-премьер.

Кулеба объяснил, что таким образом Украина сможет полноценно интегрироваться в систему закупок альянса. Кроме того, украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам, а также приближаться к стандартам Альянса.

"Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди обратилась к высоким должностным лицам Альянса с просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по пользованию системой закупок, которую использует NSPA", - отмечается в сообщении.

Теги: #кулеба #нато #закупки
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