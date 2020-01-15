Политика

16:37 15.01.2020

Комитет Рады рекомендует в течение месяца изменить законопроект о досрочном лишении мандата нардепа, отклоненный КС

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Комитет Рады рекомендует в течение месяца изменить законопроект о досрочном лишении мандата нардепа, отклоненный КС

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики решил рекомендовать парламенту принять постановление и в течение 30 дней обязать депутатов подготовить правки в поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1027 "Об изменениях в ст.81 Конституции Украины (о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата)", который был отклонён Конституционным судом Украины.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение на заседании в среду проголосовало 20 членов комитета из 21 присутствующего.

После того, как Конституционный суд признал президентский законопроект №1027 не соответствующим положениям ст.157 и ст.158 Основного закона, правовой комитет парламента принял решение рекомендовать Верховной Раде принять постановление, в котором определить сроки разработки поправок в документ для его повторного рассмотрения.

В своих предложениях комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики предлагает предоставить народным депутатам 30 дней на подачу правок в нынешний неконституционный текст документа. После этого комитеты по вопросам регламента, антикоррупционной политики и интеграции с ЕС должны обработать поправки и предложения на предмет соответствия требованиям украинского законодательства. Ещё 15 дней хотят предоставить профильному комитету на обработку поправок и предложений, учесть или не учитывать их.

По окончанию этих сроков у Рады будет 7 дней на рассмотрение обновлённого законопроекта на пленарном заседании.

Для принятия вышеупомянутых сроков работы над проектом закона №1027 необходимо, чтобы депутаты утвердили большинством рекомендации комитета своим постановлением.

Как сообщалось, президентский законопроект №1027 был зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа. Он предполагает расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов. В частности, согласно документу полномочия народных депутатов будут прекращаться в случае установления судом фактов кнопкодавства, а также за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну очередную сессию.

4 сентября Рада проголосовала за направление законопроекта на рассмотрение в КС.

Председатель КС обратился к Венецианской комиссии с просьбой ответить на шесть вопросов, касающихся будущих изменений в Конституцию. Венецианская комиссия в свою очередь заявила, что поправки в статью 81 Конституции Украины, предусмотренные законопроектом №1027 о расширении перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов, влияют на демократический характер Украинского государства.

26 декабря Конституционный суд признал законопроект №1027 неконституционным. Источник агентства "Интерфакс-Украина" в суде уточнил, что речь идет о п.1 ст.157 Конституции, согласно которому Основной Закон не может быть изменен, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Теги: #верховная_рада #кс
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