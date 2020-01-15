Политика

15:54 15.01.2020

Правительство РФ подает в отставку, а для Медведева Путин создаст должность зампреда Совета безопасности

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Правительство РФ подает в отставку, а для Медведева Путин создаст должность зампреда Совета безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Путин на встрече с членами правительства, напомнив, что председателем СБ является президент.

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год".

Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Путин рассказал, что на его встрече с Медведевым тет-а-тет, состоявшейся после послания главы государства Федеральному Собранию, они обсудили вопросы, сформулированные в этом послании.

"Вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и организационно выстроить нашу работу", - заметил президент.

Путин на встрече с членами кабинета министров в среду попросил членов правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Теги: #рф #медведев #путин #правительство
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