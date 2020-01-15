Политика

15:54 15.01.2020

Рада усовершенствовала пересмотр судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

2 мин читать
Рада усовершенствовала пересмотр судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Гражданский и Хозяйственный процессуальные кодексы Кодекс административного судопроизводства об усовершенствовании порядка судебных решений №2314.

За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов (217 из "Слуги народа", 14 из группы "Доверие", 4 внефракционных депутата, депутаты остальных фракций не голосовали).

Как отметил, представляя поправки ко второму чтению законопроекта, член парламентского комитета по вопросам правовой политики народный депутат Павел Павлиш (фракция "Слуга народа"), изменения будут способствовать приведению судебно правовой системы к международным стандартам и эффективному рассмотрению судебных решений.

По его словам, изменения в первую очередь позволят обеспечить достоинство судебной практики, планомерно уменьшить количество оставшихся дел в Верховном суде, сбалансирует нагрузку делами между разными юрисдикциями и будет способствовать четкому распределению дел.

Павлиш отметил, что законопроект подчёркивает особый статус Суда кассационной инстанции, определяет четкие основания кассационного обжалования решения суда первой инстанции и постановления суда аппеляционной инстанции. Он также рассказал, что нормы законопроекта упрощают порядок отвода судей, в случае подачи такого отвода накануне или в день заседания.

Согласно законопроекту, если суд приходит к выводу о необоснованности заявленного отвода и заявление о таком отводе поступило в суд за три рабочих дня (или раньше) до следующего заседания, то решение вопроса об отводе осуществляется судьей, который не входит в состав суда, рассматривающего дело, и определяется, согласно законодательству - Единой судебной информационно-телекоммуникационной системой во время регистрации документов. Такому судье не может быть заявлен отвод.

Если заявление об отводе судьи поступило в суд позднее чем за три рабочих дня до следующего заседания, то такое заявление не подлежит передаче на рассмотрение другому судье, а вопрос об отводе судьи разрешается судом, рассматривающим дело ";

"Вопрос об отводе судьи Большой Палаты (Верховного суда - ИФ) не подлежит передаче на рассмотрение другому судье и рассматривается Большой Палатой...Вопрос об отводе решается безотлагательно. Решение вопроса об отводе судьей, который не входит в состав суда, осуществляется в течение двух рабочих дней, но не позже назначенного заседания по делу. В случае рассмотрения заявления об отводе судьей другого суда - не позднее десяти дней со дня поступления заявления об отводе. Отвод, который поступил вне судебного заседания, рассматривается судом в порядке письменного производства ", - говорится в законопроекте.

Теги: #кодекс #верховная_рада #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 15.01.2020
"ЧЕСТНО" призывает Раду изменить новый Избирательный кодекс, в десятки раз увеличивающий размер залога на местных выборах

"ЧЕСТНО" призывает Раду изменить новый Избирательный кодекс, в десятки раз увеличивающий размер залога на местных выборах

12:32 15.01.2020
Рада в среду не будет рассматривать законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации

Рада в среду не будет рассматривать законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации

12:25 15.01.2020
Кабмин намерен предложить Раде начислять осужденным ЕСВ с фактического размера зарплаты

Кабмин намерен предложить Раде начислять осужденным ЕСВ с фактического размера зарплаты

11:37 15.01.2020
Парламент поддержал в 1-ом чтении два законопроекта в сфере госзакупок лексредств

Парламент поддержал в 1-ом чтении два законопроекта в сфере госзакупок лексредств

09:39 15.01.2020
Рада поддержала в 1-ом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

Рада поддержала в 1-ом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

20:57 14.01.2020
Бизнесмен Курченко через Верховный суд хочет отменить санкции против себя

Бизнесмен Курченко через Верховный суд хочет отменить санкции против себя

19:40 14.01.2020
Прокуратура направила в суд дело в отношении экс-заместителя командира севастопольского "Беркута"

Прокуратура направила в суд дело в отношении экс-заместителя командира севастопольского "Беркута"

19:22 14.01.2020
Рада планирует ускорить рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

Рада планирует ускорить рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

18:02 14.01.2020
Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство по судимости крымского журналиста Семены

Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство по судимости крымского журналиста Семены

15:14 14.01.2020
Прокуратура заявляет об аресте ЦИК судозавода "Океан" для его сохранности, ликвидатор настаивает на законности его продажи

Прокуратура заявляет об аресте ЦИК судозавода "Океан" для его сохранности, ликвидатор настаивает на законности его продажи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство РФ подает в отставку, а для Медведева Путин создаст должность зампреда Совета безопасности

Киев на ТКГ 16 января будет продвигать дополнительные меры для полного прекращения огня на Донбассе – Зеленский в разговоре с Меркель

Украинская сторона определила 3 допучастка разведения сил на Донбассе – Зеленский в разговоре с Меркель

Меркель считает, что необходимо увеличить инвестиции в ГТС Украины для повышения ее конкурентоспособности – разговор с Зеленским

Путин согласен с тем, чтобы убрать из Конституции РФ оговорку о президентстве более двух сроков подряд

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство РФ подает в отставку, а для Медведева Путин создаст должность зампреда Совета безопасности

Киев на ТКГ 16 января будет продвигать дополнительные меры для полного прекращения огня на Донбассе – Зеленский в разговоре с Меркель

Украинская сторона определила 3 допучастка разведения сил на Донбассе – Зеленский в разговоре с Меркель

Меркель считает, что необходимо увеличить инвестиции в ГТС Украины для повышения ее конкурентоспособности – разговор с Зеленским

Путин согласен с тем, чтобы убрать из Конституции РФ оговорку о президентстве более двух сроков подряд

Кабмин определил обязательные перечни товаров для закупок госорганами через "Профессиональные закупки"

Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования

Кабмин назначил заместителей глав Нацагентства госслужбы и Миграционной службы - нардеп Гончаренко

Замглавы "Укртрансбезопасности" стала экс-начальник управления мониторинга и контроля за деятельностью сервисных центров МВД

Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА