Рада усовершенствовала пересмотр судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Гражданский и Хозяйственный процессуальные кодексы Кодекс административного судопроизводства об усовершенствовании порядка судебных решений №2314.

За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов (217 из "Слуги народа", 14 из группы "Доверие", 4 внефракционных депутата, депутаты остальных фракций не голосовали).

Как отметил, представляя поправки ко второму чтению законопроекта, член парламентского комитета по вопросам правовой политики народный депутат Павел Павлиш (фракция "Слуга народа"), изменения будут способствовать приведению судебно правовой системы к международным стандартам и эффективному рассмотрению судебных решений.

По его словам, изменения в первую очередь позволят обеспечить достоинство судебной практики, планомерно уменьшить количество оставшихся дел в Верховном суде, сбалансирует нагрузку делами между разными юрисдикциями и будет способствовать четкому распределению дел.

Павлиш отметил, что законопроект подчёркивает особый статус Суда кассационной инстанции, определяет четкие основания кассационного обжалования решения суда первой инстанции и постановления суда аппеляционной инстанции. Он также рассказал, что нормы законопроекта упрощают порядок отвода судей, в случае подачи такого отвода накануне или в день заседания.

Согласно законопроекту, если суд приходит к выводу о необоснованности заявленного отвода и заявление о таком отводе поступило в суд за три рабочих дня (или раньше) до следующего заседания, то решение вопроса об отводе осуществляется судьей, который не входит в состав суда, рассматривающего дело, и определяется, согласно законодательству - Единой судебной информационно-телекоммуникационной системой во время регистрации документов. Такому судье не может быть заявлен отвод.

Если заявление об отводе судьи поступило в суд позднее чем за три рабочих дня до следующего заседания, то такое заявление не подлежит передаче на рассмотрение другому судье, а вопрос об отводе судьи разрешается судом, рассматривающим дело ";

"Вопрос об отводе судьи Большой Палаты (Верховного суда - ИФ) не подлежит передаче на рассмотрение другому судье и рассматривается Большой Палатой...Вопрос об отводе решается безотлагательно. Решение вопроса об отводе судьей, который не входит в состав суда, осуществляется в течение двух рабочих дней, но не позже назначенного заседания по делу. В случае рассмотрения заявления об отводе судьей другого суда - не позднее десяти дней со дня поступления заявления об отводе. Отвод, который поступил вне судебного заседания, рассматривается судом в порядке письменного производства ", - говорится в законопроекте.