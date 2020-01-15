Киев на ТКГ 16 января будет продвигать дополнительные меры для полного прекращения огня на Донбассе – Зеленский в разговоре с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого глава Украинского государства выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе.

"По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня", - сообщает в среду днем Офис президента Украины.