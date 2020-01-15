Политика

14:33 15.01.2020

Путин согласен с тем, чтобы убрать из Конституции РФ оговорку о президентстве более двух сроков подряд

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Путин согласен с тем, чтобы убрать из Конституции РФ оговорку о президентстве более двух сроков подряд

Владимир Путин согласился с возможностью убрать из Конституции РФ оговорку о президентском сроке два раза подряд.

"Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в среду.

Пункт 3 ст. 81 Конституции РФ гласит: "Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

В декабре на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий. "Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности конституционных изменений. Необходимость такой поправки, по его мнению, связана с позицией ряда политиков и политологов.

"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд", - отметил Путин.

Президент добавил: "Она (оговорка) некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает". "Ну, можно было бы ее и отменить, наверно", - сказал Путин.

Теги: #рф #путин
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