Политика

14:17 15.01.2020

"ЧЕСТНО" призывает Раду изменить новый Избирательный кодекс, в десятки раз увеличивающий размер залога на местных выборах

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"ЧЕСТНО" призывает Раду изменить новый Избирательный кодекс, в десятки раз увеличивающий размер залога на местных выборах

В гражданском движении "ЧЕСТНО" призывают Верховную Раду внести изменения во вступивший в силу Избирательный кодекс Украины, который значительно увеличивает сумму залога для кандидатов на местных выборах, что ограничивает возможность граждан баллотироваться в местные органы самоуправления.

Как заявил на брифинге в Киеве в среду аналитик из партийных финансов движения "ЧЕСТНО" Игорь Фещенко, анализ сумм залога на примере крупных городов показал рост размеров залога для кандидатов в мэры и для регистрации партийных списков почти в 40 раз по сравнению с 2015 годом.

Такие изменения, по словам аналитика, произошли из-за обновления формулы расчета залога. Для регистрации кандидатами на местные выборы необходимо внести залог равный 4-кратному размеру минимальной заработной платы (на 1 января 2020г составляет 4 723 грн – ИФ) на каждые 10 тыс. избирателей, а не на 100 тыс., как было раньше. Таким образом, для того, чтобы баллотироваться в депутаты или мэры на местных выборах, в зависимости от области, необходимо заплатить от 300 тыс. до 4 млн грн.

"С одной стороны, такой залог уменьшил бы количество технических кандидатов, целью которых является влиять, а не выигрывать выборы и отбирать избирателей у конкурентов, с другой - люди из бизнеса, которые действительно заинтересованы в получения мандатов, все равно заплатят такую сумму, чтобы иметь влияние в местных советах", - считает Фещенко.

В то же время, отметил аналитик, "по отзывам партий, они ошеломлены такими цифрами и не знают, как реагировать".

При этом, по словам Фещенко, в ходе общения с народными депутатами, которые голосовали за этот Избирательный кодекс, многие из них отмечали, что такое увеличение залога "негативно скажется на конкуренции избирательного процесса, а также на качестве представительства избирателей в местных советах, и на работе этих советов".

В свою очередь представитель "ЧЕСТНО" Юлия Решитько, привела слова экс-мэра Киева Александра Омельченко, по мнению которого, такой размер залога "углубляет систему неравного доступа к политике и удорожание выборов".

Координатор движения "ЧЕСТНО" Вита Думанская призвала депутатов Верховной Рады внести изменения в Избирательный кодекс до кампании местных выборов текущего года. Среди прочего, предлагается применить альтернативный вариант, наряду с залогом для регистрации партий - механизм сбора подписей для тех партий, у которых нет необходимых средств, но они пользуются широкой поддержкой электората.

"Время есть, чтобы внести изменения не галопом, не в турборежиме, а нормальными темпами", - сказала Думанская, напомнив, что до местных выборов еще полгода.

Теги: #верховная_рада #избирательный_кодекс #выборы #честно
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