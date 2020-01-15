Политика

14:12 15.01.2020

Кабмин определил обязательные перечни товаров для закупок госорганами через "Профессиональные закупки"

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Кабмин определил обязательные перечни товаров для закупок госорганами через "Профессиональные закупки"

Кабинет министров определил перечни товаров, которые государственные органы власти в обязательном порядке должны будут покупать через централизованную закупочную организацию (ЦЗО), а также сроки, с которых они должны будут это осуществлять, следует из обнародованного на правительственном портале распоряжения от 27 декабря 2019 года №1407-р.

Этим документом внесены изменения и дополнения в распоряжение Кабмина от 25 сентября 2019 года №846-р, определившем централизованной закупочной организацией госучреждение "Профессиональные закупки".

Согласно декабрьскому распоряжению, с 1 марта 2020 года его действие распространяется на хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина, а также на все министерства. С этой даты они будут обязаны покупать через ЦЗО нефть и дистилляты, офисное оборудование и принадлежности, машины для обработки данных (аппаратная часть), а также компьютерное оборудование.

С 1 сентября 2020 года распоряжение, кроме министерств, будет касаться всех остальных госорганов (всего около 70), включая Государственное бюро расследований, Нацагенство по предотвращению коррупции, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, правительство с сентября расширило перечень товаров, которые госорганы должны будут покупать через ЦЗО. Помимо вышеуказанных товаров, в перечень товаров для закупок через ЦЗО вошли, в частности, электроэнергия, пакеты программного обеспечения для защиты от вирусов, электроприборы, телефонное оборудование, а также ряд бытовых и канцелярских принадлежностей. Всего перечень состоит из 14 наименований.

Распоряжением также предусмотрено, что определенные ранее распоряжением №846 условия вознаграждения за предоставление услуг ЦЗО не касаются его услуг по закупке товаров, которая должна обязательно осуществляться через централизованную закупочную организацию.

Как сообщалось, согласно распоряжению Кабмина №846-р от 25 сентября 2019 года, в соответствии с законом "О публичных закупках", правительство определило централизованной закупочной организацией госучреждение "Профессиональные закупки", которое с 2017 года исполняло эту роль в рамках пилотного проекта.

ЦЗО организует закупки по рамочным соглашениям в интересах заказчиков: для этого ЦЗО получает от закупщиков, исключительно на добровольных началах, заказ на проведение закупок, объединяет такие заказы в крупные лоты и квалифицированно организует закупки.

Согласно распоряжению, вознаграждение ЦЗО за организацию и проведение тендера осуществляется заказчиком в размере от 0,5% (при закупках свыше 100 млн грн) до 3% (до 10 млн грн) суммы договора с промежуточными ставками 1% (от 50 до 100 млн грн) и 2% (от 10 до 50 млн грн).

Теги: #закупки #кабмин
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