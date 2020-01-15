Политика

14:00 15.01.2020

Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования

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Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования

Кабинет министров Украины предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Кабмин усиливает ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность. Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду", - написал Гончарук в своем Телеграм-канале в среду.

По его словам, таким образом, правительство предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования.

Отмечается, что данное преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Теги: #уголовная_ответственность #гончарук #несовершеннолетние #кабмин
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