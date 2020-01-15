Кабмин назначил заместителей глав Нацагентства госслужбы и Миграционной службы - нардеп Гончаренко

Кабинет министров Украины назначил двух заместителей главы Национального агентства по вопросам государственной службы и заместителя главы Государственной миграционной службы, сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Гончаренко в своем "Телеграм-канале" в среду, в частности, сообщил, что правительство назначило заместителями главы Нацагентства по вопросам госслужбы Наталью Шимко и Елену Дрощенко, а также замглавы Миграционной службы Сергея Донского.

Кроме того, правительство уволило с должности заместителя главы Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Валерия Бакала.