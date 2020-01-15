Политика

13:42 15.01.2020

Кабмин назначил заместителей глав Нацагентства госслужбы и Миграционной службы - нардеп Гончаренко

1 мин читать
Кабмин назначил заместителей глав Нацагентства госслужбы и Миграционной службы - нардеп Гончаренко

Кабинет министров Украины назначил двух заместителей главы Национального агентства по вопросам государственной службы и заместителя главы Государственной миграционной службы, сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Гончаренко в своем "Телеграм-канале" в среду, в частности, сообщил, что правительство назначило заместителями главы Нацагентства по вопросам госслужбы Наталью Шимко и Елену Дрощенко, а также замглавы Миграционной службы Сергея Донского.

Кроме того, правительство уволило с должности заместителя главы Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Валерия Бакала.

Теги: #гончаренко #кадры #миграционная_служба #кабмин #госслужба #нацагенство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 15.01.2020
Кабмин определил обязательные перечни товаров для закупок госорганами через "Профессиональные закупки"

Кабмин определил обязательные перечни товаров для закупок госорганами через "Профессиональные закупки"

14:00 15.01.2020
Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования

Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования

13:47 15.01.2020
Кабмин отменил назначение Рубанки главой правления "Укрсветлизинга"

Кабмин отменил назначение Рубанки главой правления "Укрсветлизинга"

13:35 15.01.2020
Отбор на вакантные должности прокуроров в Офисе генпрокурора пройдет в три этапа

Отбор на вакантные должности прокуроров в Офисе генпрокурора пройдет в три этапа

13:35 15.01.2020
Замглавы "Укртрансбезопасности" стала экс-начальник управления мониторинга и контроля за деятельностью сервисных центров МВД

Замглавы "Укртрансбезопасности" стала экс-начальник управления мониторинга и контроля за деятельностью сервисных центров МВД

13:14 15.01.2020
Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков

Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков

13:03 15.01.2020
Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

13:03 15.01.2020
Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка

Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка

12:31 15.01.2020
Кабмин ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства

Кабмин ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства

12:26 15.01.2020
Украина намерена направить исполкому СНГ отказ от участия в Соглашении о защите интересов государств рублевой зоны

Украина намерена направить исполкому СНГ отказ от участия в Соглашении о защите интересов государств рублевой зоны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко

Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана

Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе –Корниенко

Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

Информация о повышении зарплат депутатов до 100 тыс. не соответствует действительности - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

"ЧЕСТНО" призывает Раду изменить новый Избирательный кодекс, в десятки раз увеличивающий размер залога на местных выборах

Рада в среду не будет рассматривать законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации

Посол Великобритании в Тегеране, которого задерживали на прошлой неделе, уехал из Ирана

Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемому в РФ крымскому татарину Каримову

Кабмин намерен запретить приватизацию "Антонова" и АМПУ

"Голос" против поспешного рассмотрения изменений в Конституцию в части децентрализации

Законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти не укрепляет права громад

Гончарук поручил в 2-недельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников Госналоговой

Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

Палата представителей Конгресса США представит Сенату новые свидетельства давления Трампа на Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА