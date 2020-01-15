Замглавы "Укртрансбезопасности" стала экс-начальник управления мониторинга и контроля за деятельностью сервисных центров МВД

Заместителем главы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Кабинет министров Украины назначил Екатерину Ставнийчук, сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Заместителем главы Государственной службы по безопасности на транспорте стала Ставнийчук Екатерина Михайловна", - написал он в своем "Телеграм-канале" в среду.

Согласно информации в Едином государственном реестре деклараций, ранее Ставнийчук возглавляла управление мониторинга и контроля за деятельностью сервисных центров МВД.