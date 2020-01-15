Политика

12:32 15.01.2020

Рада в среду не будет рассматривать законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации

1 мин читать
Рада в среду не будет рассматривать законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации

Народный депутат фракции "Голос" и первый заместитель главы комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский заявляет, что Верховная Рада не будет рассматривать в среду президентский законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)".

"Этот законопроект был первым в повестке дня сегодня, однако не был вынесен на голосование. Причиной являются консультации внутри самой фракции "Слуга народа". Я надеюсь, что этот законопроект не только не будут голосовать сегодня, а и услышат больше 250 представителей местного самоуправления, экспертов и профильные ассоциации и учтут их позицию при работе над таким важным документом", - сказал Лозинский в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду днем в кулуарах парламента.

Стоит отметить, что на момент начала утреннего пленарного заседания в среду, внесение законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" в повестку дня и голосование за его направлении в Конституционный суд было первым пунктом плана работы Верховной Рады на среду, 15 января.

Теги: #верховная_рада #децентрализация #голос #конституция #лозинский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:25 15.01.2020
Кабмин намерен предложить Раде начислять осужденным ЕСВ с фактического размера зарплаты

Кабмин намерен предложить Раде начислять осужденным ЕСВ с фактического размера зарплаты

11:37 15.01.2020
Парламент поддержал в 1-ом чтении два законопроекта в сфере госзакупок лексредств

Парламент поддержал в 1-ом чтении два законопроекта в сфере госзакупок лексредств

10:58 15.01.2020
Канада призывает Украину к общественным консультациям относительно изменений в Конституцию по децентрализации власти

Канада призывает Украину к общественным консультациям относительно изменений в Конституцию по децентрализации власти

10:44 15.01.2020
"Голос" против поспешного рассмотрения изменений в Конституцию в части децентрализации

"Голос" против поспешного рассмотрения изменений в Конституцию в части децентрализации

10:08 15.01.2020
Законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти не укрепляет права громад

Законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти не укрепляет права громад

09:39 15.01.2020
Рада поддержала в 1-ом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

Рада поддержала в 1-ом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

12:40 14.01.2020
Нардеп Плачкова: Инициатива президента по децентрализации закладывает основу авторитарного государства

Нардеп Плачкова: Инициатива президента по децентрализации закладывает основу авторитарного государства

12:36 13.01.2020
Вторая редакция изменений в Конституцию в части децентрализации учитывают замечания юристов и могут быть направлен в КС - Корниенко

Вторая редакция изменений в Конституцию в части децентрализации учитывают замечания юристов и могут быть направлен в КС - Корниенко

12:34 13.01.2020
Разумков поручил Стефанчуку разработать законопроект о приведении в соответствие с Конституцией 13 законов Украины

Разумков поручил Стефанчуку разработать законопроект о приведении в соответствие с Конституцией 13 законов Украины

11:44 11.01.2020
Украина имеет все основания требовать созыва Совбеза ООН в связи с признанием Ираном вины в крушении самолета "МАУ" – заявление "Голоса"

Украина имеет все основания требовать созыва Совбеза ООН в связи с признанием Ираном вины в крушении самолета "МАУ" – заявление "Голоса"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко

Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана

Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе –Корниенко

Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

Информация о повышении зарплат депутатов до 100 тыс. не соответствует действительности - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка

Кабмин ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства

Украина намерена направить исполкому СНГ отказ от участия в Соглашении о защите интересов государств рублевой зоны

Посол Великобритании в Тегеране, которого задерживали на прошлой неделе, уехал из Ирана

Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемому в РФ крымскому татарину Каримову

Кабмин намерен запретить приватизацию "Антонова" и АМПУ

Гончарук поручил в 2-недельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников Госналоговой

Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

Палата представителей Конгресса США представит Сенату новые свидетельства давления Трампа на Зеленского

Меркель созывает конференцию по вопросам конфликта в Ливии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА