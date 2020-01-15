Рада в среду не будет рассматривать законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации

Народный депутат фракции "Голос" и первый заместитель главы комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский заявляет, что Верховная Рада не будет рассматривать в среду президентский законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)".

"Этот законопроект был первым в повестке дня сегодня, однако не был вынесен на голосование. Причиной являются консультации внутри самой фракции "Слуга народа". Я надеюсь, что этот законопроект не только не будут голосовать сегодня, а и услышат больше 250 представителей местного самоуправления, экспертов и профильные ассоциации и учтут их позицию при работе над таким важным документом", - сказал Лозинский в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду днем в кулуарах парламента.

Стоит отметить, что на момент начала утреннего пленарного заседания в среду, внесение законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" в повестку дня и голосование за его направлении в Конституционный суд было первым пунктом плана работы Верховной Рады на среду, 15 января.