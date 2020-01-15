Политика

12:31 15.01.2020

Кабмин ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства

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Кабмин ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства

Кабинет министров Украины ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило актуальность, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают", - написал Гончарук в своем "Телеграм-канале" в среду.

По его словам, ранее Кабмин провел полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов правительства.

В целом правительство к настоящему времени создало 264 вспомогательных органов.

Теги: #гончарук #кабмин
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