Кабмин ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства

Кабинет министров Украины ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило актуальность, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают", - написал Гончарук в своем "Телеграм-канале" в среду.

По его словам, ранее Кабмин провел полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов правительства.

В целом правительство к настоящему времени создало 264 вспомогательных органов.