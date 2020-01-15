Политика

12:25 15.01.2020

Посол Великобритании в Тегеране, которого задерживали на прошлой неделе, уехал из Ирана

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Посол Великобритании в Тегеране, которого задерживали на прошлой неделе, уехал из Ирана

Британский посол в Иране Роберт Макэр, которого задерживали на прошлой неделе иранские власти, покинул эту страну, сообщает в среду агентство Associated press (AP).

По данным AP, ранее иранские СМИ сообщали, что посол получил "предварительное уведомление", однако не уточняли, в чем именно оно состояло.

Агентство отмечает, что в свою очередь в МИД Великобритании уточнили: отъезд Макэра носит плановый характер, и был намечен еще до его задержания; позднее посол должен вернуться в Иран.

В минувшую субботу акция около университета Амира Кабира в Тегеране, проходившая в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета, переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Британский посол, присутствовавший на митинге, был задержан на некоторое время.

Впоследствии замглавы иранского МИД Аббас Аракчи пояснял, что посла Роберта Макэра, отпустили спустя 15 минут после задержания.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал это задержание как грубое нарушение международного права. Позднее МИД Великобритании вызвал посла Ирана в Лондоне в связи с этим происшествием.

Сам посол заявлял, что не принимал участия в демонстрациях против властей, а пошел почтить память жертв авиакатастрофы.

Теги: #великобритания #иран
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