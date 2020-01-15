Кабмин намерен запретить приватизацию "Антонова" и АМПУ

Кабинет министров на заседании в среду намерен внести в список запрещенных к приватизации 135 госкомпаний со 100%-й долей государства, свидетельствуют материалы порядка дня правительства, среди них - ГП "Антонов", Администрация морпортов Украины (АМПУ).

Согласно проекту соответствующего постановления, правительство намерено запретить приватизацию госконценра "Укроборонпром", а также такие госкомпании в сфере национальной безопасности и оборонной промышленности, как Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", Запорожское машиностроительное КБ "Прогресс им.Ивченко", Изюмский приборостроительный завод, Киевский, Львовский, Николаевский бронетанковые заводы.

Помимо этого, в перечень предлагается также внести Запорожское госпредприятие "Радиоприбор", "Спецоборонмаш", Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов, Хмельницкий радиотехнический завод "Новатор", Харьковский механический завод, Центральное конструкторское бюро "Протон" (Харьков), Харьковский завод специальных машин, Южное производственно-техническое предприятие.

Перечень содержит предприятия, функции которых не могут в полной мере выполняться компаниями частного сектора, а именно: предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость, являются естественными монополиями, а также деятельность которых критически важна для общества, указано в пояснительной записке к проекту постановления.

В перечне запрещенных к приватизации компаний со 100%-й долей государства значатся также "Укрхимтрансамиак" и Администрация морпортов Украины, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения, Восточный ГОК.

Среди госкомпаний, которые выполняют задания публичной политики, в проекте постановление значатся ГП "Оператор рынка", ГП "Гарантированный покупатель", ГП "Документ", "Полиграфический комбинат "Украина", Киевская офсетная фабрика.

В то же время правительство намерено отказаться от планов запретить частичную приватизацию "Укринформа", как это предполагала предложенный ранее вариант законопроекта.