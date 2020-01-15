Политика

10:44 15.01.2020

"Голос" против поспешного рассмотрения изменений в Конституцию в части децентрализации

1 мин читать
"Голос" против поспешного рассмотрения изменений в Конституцию в части децентрализации

Партия и парламентская фракция "Голос" выступает против поспешного рассмотрения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, заявляет народный депутат из фракции Святослав Вакарчук.

"Партия "Голос" категорически против поспешного рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти. Как это уже часто было, за хорошими лозунгами вы пытаетесь провести две вещи: усиление президента и уступки (президенту РФ Владимиру – ИФ) Путину. Предложенные изменения в Конституцию на самом деле это об усилении власти президента... Всесильные префекты смогут принимать любые решения, останавливать волю любых местных громад", - сказал Вакарчук на заседании Рады в среду.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс- Украина", народные депутаты намерены в среду включить в повестку дня президентский законопроект об изменениях в части децентрализации власти в Конституцию (№2598) и направить законопроект в Конституционный суд для вывода о его соответствии 157 и 158 статьям Основного закона.

Теги: #вакарчук #голос #децентрализация #конституция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 15.01.2020
Канада призывает Украину к общественным консультациям относительно изменений в Конституцию по децентрализации власти

Канада призывает Украину к общественным консультациям относительно изменений в Конституцию по децентрализации власти

10:08 15.01.2020
Законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти не укрепляет права громад

Законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти не укрепляет права громад

12:40 14.01.2020
Нардеп Плачкова: Инициатива президента по децентрализации закладывает основу авторитарного государства

Нардеп Плачкова: Инициатива президента по децентрализации закладывает основу авторитарного государства

12:36 13.01.2020
Вторая редакция изменений в Конституцию в части децентрализации учитывают замечания юристов и могут быть направлен в КС - Корниенко

Вторая редакция изменений в Конституцию в части децентрализации учитывают замечания юристов и могут быть направлен в КС - Корниенко

12:34 13.01.2020
Разумков поручил Стефанчуку разработать законопроект о приведении в соответствие с Конституцией 13 законов Украины

Разумков поручил Стефанчуку разработать законопроект о приведении в соответствие с Конституцией 13 законов Украины

11:44 11.01.2020
Украина имеет все основания требовать созыва Совбеза ООН в связи с признанием Ираном вины в крушении самолета "МАУ" – заявление "Голоса"

Украина имеет все основания требовать созыва Совбеза ООН в связи с признанием Ираном вины в крушении самолета "МАУ" – заявление "Голоса"

09:51 08.01.2020
Украинские политики выражают соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране

Украинские политики выражают соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране

12:20 02.01.2020
"Голос" требует отмены конкурса на должности в руководстве ГБР из-за нарушений процедуры

"Голос" требует отмены конкурса на должности в руководстве ГБР из-за нарушений процедуры

16:51 28.12.2019
Президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти

Президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти

14:50 28.12.2019
"Голос" заявляет, что в рамках переговоров о возвращении пленников Кремля власть поставила под сомнение дела Майдана

"Голос" заявляет, что в рамках переговоров о возвращении пленников Кремля власть поставила под сомнение дела Майдана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко

Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана

Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе –Корниенко

Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

Информация о повышении зарплат депутатов до 100 тыс. не соответствует действительности - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Гончарук поручил в 2-недельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников Госналоговой

Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

Палата представителей Конгресса США представит Сенату новые свидетельства давления Трампа на Зеленского

Меркель созывает конференцию по вопросам конфликта в Ливии

Помпео обсудил с министром иностранных дел Японии вопросы безопасности, включая КНДР

Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

Гончарук о повышении зарплат топ-чиновников Кабмина: "Это путь к преодолению коррупции во власти"

Гончарук поручил в двухнедельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников госналоговой

Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма и прилагает усилия для борьбы с их проявлениями - МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА