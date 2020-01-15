"Голос" против поспешного рассмотрения изменений в Конституцию в части децентрализации

Партия и парламентская фракция "Голос" выступает против поспешного рассмотрения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, заявляет народный депутат из фракции Святослав Вакарчук.

"Партия "Голос" категорически против поспешного рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти. Как это уже часто было, за хорошими лозунгами вы пытаетесь провести две вещи: усиление президента и уступки (президенту РФ Владимиру – ИФ) Путину. Предложенные изменения в Конституцию на самом деле это об усилении власти президента... Всесильные префекты смогут принимать любые решения, останавливать волю любых местных громад", - сказал Вакарчук на заседании Рады в среду.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс- Украина", народные депутаты намерены в среду включить в повестку дня президентский законопроект об изменениях в части децентрализации власти в Конституцию (№2598) и направить законопроект в Конституционный суд для вывода о его соответствии 157 и 158 статьям Основного закона.