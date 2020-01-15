Политика

09:22 15.01.2020

Гончарук поручил в 2-недельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников Госналоговой

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Гончарук поручил в 2-недельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников Госналоговой

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил подготовить проведение переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы Украины в связи с выявлением фактов коррупции в управлении ГНС в Одесской области.

"Мы никому не позволим в новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история произошла недавно - далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились", - написал Гончарук на своей странице в "Фейсбук".

Премьер отметил, что расследование таких случаев будет максимально публичным, чтобы люди знали в лицо взяточников и коррупционеров.

Гончарук поручил руководителю ГПС Сергею Верланову поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах. Также провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее центрального аппарата.

Кроме того, в двухнедельный срок разработать и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы.

Теги: #аттестация #гончарук #налоговая #кабмин
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