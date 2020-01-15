Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

Палата представителей США в среду проведет голосование по вопросу передачи в сенат статей обвинения, выдвинутых в рамках процесса импичмента против президента США Дональда Трампа.

"Завтра мы передадим эти статьи и назовем имена менеджеров импичмента", - написала во вторник в твиттере спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пелоси во вторник провела несколько встреч за закрытыми дверьми с представителями демократов в Палате представителей. В частности обсуждалось назначение "менеджеров импичмента", которые будут выступать в сенате в качестве стороны обвинения. По данным СМИ, с большой долей вероятности менеджерами по импичменту могут стать конгрессмены-демократы Адам Шифф и Джерри Надлер.

Решение о том, что президенту США следует объявить импичмент, палата представителей приняла еще в середине декабря. С тех пор Пелоси не объявляла о дальнейших шагах по импичменту, из-за чего процесс остановился. По данным СМИ, она делала это в ожидании того, что лидер республиканского большинства в сенате США Митч МакКоннелл согласится на условия процедуры импичмента, предлагаемые демократами. В частности, демократы настаивают на том, чтобы в слушаниях в сенате могли принимать участие свидетели, и чтобы к делу можно было приложить новые документы.

Пелоси также заявила, что демократы хотят знать, по каким правилам будет проводиться процесс в сенате. МакКоннелл ответил, что правила будут такими же, как на процессе по импичменту президента Билла Клинтона. Тогда демократы и республиканцы не смогли договориться об участии свидетелей до начала процесса.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что попытки Пелоси затянуть передачу статей обвинения в отношении Трампа вредят сенаторам, которые участвуют в президентской гонке. Так, по его словам, сенаторы, например, Берни Сандерс, будут вынуждены участвовать в процессе импичмента в разгар предвыборной борьбы, в то время как экс-вице-президент США Джо Байден, не являющийся сенатором, получит несправедливое преимущество в борьбе за пост президента.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь ожидается, что в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.