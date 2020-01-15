Политика

09:18 15.01.2020

Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

3 мин читать
Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

Палата представителей США в среду проведет голосование по вопросу передачи в сенат статей обвинения, выдвинутых в рамках процесса импичмента против президента США Дональда Трампа.

"Завтра мы передадим эти статьи и назовем имена менеджеров импичмента", - написала во вторник в твиттере спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пелоси во вторник провела несколько встреч за закрытыми дверьми с представителями демократов в Палате представителей. В частности обсуждалось назначение "менеджеров импичмента", которые будут выступать в сенате в качестве стороны обвинения. По данным СМИ, с большой долей вероятности менеджерами по импичменту могут стать конгрессмены-демократы Адам Шифф и Джерри Надлер.

Решение о том, что президенту США следует объявить импичмент, палата представителей приняла еще в середине декабря. С тех пор Пелоси не объявляла о дальнейших шагах по импичменту, из-за чего процесс остановился. По данным СМИ, она делала это в ожидании того, что лидер республиканского большинства в сенате США Митч МакКоннелл согласится на условия процедуры импичмента, предлагаемые демократами. В частности, демократы настаивают на том, чтобы в слушаниях в сенате могли принимать участие свидетели, и чтобы к делу можно было приложить новые документы.

Пелоси также заявила, что демократы хотят знать, по каким правилам будет проводиться процесс в сенате. МакКоннелл ответил, что правила будут такими же, как на процессе по импичменту президента Билла Клинтона. Тогда демократы и республиканцы не смогли договориться об участии свидетелей до начала процесса.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что попытки Пелоси затянуть передачу статей обвинения в отношении Трампа вредят сенаторам, которые участвуют в президентской гонке. Так, по его словам, сенаторы, например, Берни Сандерс, будут вынуждены участвовать в процессе импичмента в разгар предвыборной борьбы, в то время как экс-вице-президент США Джо Байден, не являющийся сенатором, получит несправедливое преимущество в борьбе за пост президента.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь ожидается, что в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Теги: #сша #трамп #импичмент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:42 15.01.2020
Сенаторы США предлагают выделить более $1 млрд на программы по снижению влияния Huawei в сфере 5G

Сенаторы США предлагают выделить более $1 млрд на программы по снижению влияния Huawei в сфере 5G

07:16 15.01.2020
Палата представителей Конгресса США представит Сенату новые свидетельства давления Трампа на Зеленского

Палата представителей Конгресса США представит Сенату новые свидетельства давления Трампа на Зеленского

03:34 15.01.2020
Помпео обсудил с министром иностранных дел Японии вопросы безопасности, включая КНДР

Помпео обсудил с министром иностранных дел Японии вопросы безопасности, включая КНДР

00:49 15.01.2020
Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

20:45 14.01.2020
США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко

США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко

08:24 14.01.2020
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

07:45 14.01.2020
Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

04:09 14.01.2020
Помпео: хуже Сулеймани - только бен Ладен

Помпео: хуже Сулеймани - только бен Ладен

00:25 14.01.2020
США намерены свести к нулю экспорт иранской нефти

США намерены свести к нулю экспорт иранской нефти

19:30 13.01.2020
Помпео отказался давать пояснения в Конгрессе на слушаниях по Ирану

Помпео отказался давать пояснения в Конгрессе на слушаниях по Ирану

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко

Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана

Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе –Корниенко

Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

Информация о повышении зарплат депутатов до 100 тыс. не соответствует действительности - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Гончарук поручил в 2-недельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников Госналоговой

Меркель созывает конференцию по вопросам конфликта в Ливии

Гончарук о повышении зарплат топ-чиновников Кабмина: "Это путь к преодолению коррупции во власти"

Гончарук поручил в двухнедельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников госналоговой

Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма и прилагает усилия для борьбы с их проявлениями - МИД

Бизнесмен Курченко через Верховный суд хочет отменить санкции против себя

Рада одобрила рекомендации по безопасности деятельности журналистов в Украине

Изменения в трудовое законодательство нарушают социальный диалог в Украине – нардеп от ОПЗЖ Лукашев

Изменения в трудовое законодательство нарушают социальный диалог в Украине – нардеп от ОПЗЖ Лукашев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА