Политика

07:16 15.01.2020

Палата представителей Конгресса США представит Сенату новые свидетельства давления Трампа на Зеленского

2 мин читать

Демократы Палаты представителей во вторник сообщили о новых документах, касающиеся расследования отношений президента Дональда Трампа с Украиной, сообщают американские СМИ.

Палата представителей надеется включить их в протокол к началу процесса об импичменте в Сенате.

Часть этой информации засекречена с целью защиты личной конфиденциальной информации. В частности, она включает текст письма личного адвоката Трампа - Руди Джулиани - президенту Украины Владимиру Зеленскому. Скриншот письма был предоставлен соратником Джулиани - Львом Парнасом - Комитету по разведке Палаты представителей.

"Эти документы, а также те, которые недавно были обнародованы в соответствии с законом о свободе информации, демонстрируют, что существует больше доказательств, имеющих отношение к планам президента в отношении Украины, но они были скрыты самим президентом", - заявил председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Он отметил: "Все эти новые доказательства подтверждают то, что мы уже знаем: президент и его соратники оказывали давление на украинских чиновников, чтобы те объявили о расследовании, которое принесет президенту политическую выгоду. Не может быть полного и справедливого судебного разбирательства в Сенате без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу".

Палата, как ожидается, проголосует в среду за передачу документов об импичменте Трампа Сенату для судебного разбирательства.

Члены сената США, смогут приступить к проведению слушаний по вопросу об импичменте, вероятно, 21 января, сообщил спикер сената Митч Макконнелл.

"Палата представителей, вероятно, наконец-то, в среду передаст нам дело (об импичменте - ИФ)", - заявил он журналистам. По словам Макконнелла, это позволит сенаторам начать подготовку к слушаниям, после чего "в следующий вторник можно будет начать рассмотрение дела".

Теги: #сша #документы #импичмент #демократы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:34 15.01.2020
Помпео обсудил с министром иностранных дел Японии вопросы безопасности, включая КНДР

Помпео обсудил с министром иностранных дел Японии вопросы безопасности, включая КНДР

00:49 15.01.2020
Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

20:45 14.01.2020
США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко

США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко

08:24 14.01.2020
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

07:45 14.01.2020
Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

04:09 14.01.2020
Помпео: хуже Сулеймани - только бен Ладен

Помпео: хуже Сулеймани - только бен Ладен

00:25 14.01.2020
США намерены свести к нулю экспорт иранской нефти

США намерены свести к нулю экспорт иранской нефти

19:30 13.01.2020
Помпео отказался давать пояснения в Конгрессе на слушаниях по Ирану

Помпео отказался давать пояснения в Конгрессе на слушаниях по Ирану

19:08 13.01.2020
Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список – Помпео

Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список – Помпео

14:53 13.01.2020
Рухани утвердил закон о признании в Иране военных госструктур США террористическими

Рухани утвердил закон о признании в Иране военных госструктур США террористическими

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко

Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана

Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе –Корниенко

Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

Информация о повышении зарплат депутатов до 100 тыс. не соответствует действительности - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель созывает конференцию по вопросам конфликта в Ливии

Гончарук о повышении зарплат топ-чиновников Кабмина: "Это путь к преодолению коррупции во власти"

Гончарук поручил в двухнедельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников госналоговой

Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма и прилагает усилия для борьбы с их проявлениями - МИД

Бизнесмен Курченко через Верховный суд хочет отменить санкции против себя

Рада одобрила рекомендации по безопасности деятельности журналистов в Украине

Изменения в трудовое законодательство нарушают социальный диалог в Украине – нардеп от ОПЗЖ Лукашев

Изменения в трудовое законодательство нарушают социальный диалог в Украине – нардеп от ОПЗЖ Лукашев

Украина готова отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА