Меркель созывает конференцию по вопросам конфликта в Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель созывает международную конференцию по вопросам мирного урегулирования в Ливии, которая должна состояться в Берлине 19 января, сообщила пресс-служба правительства ФРН.

"Канцлер Ангела Меркель по согласованию с Генеральным секретарем ООН (Антонио Гуттереш – ИФ) решила пригласить в воскресенье, 19 января 2020, Берлин в ведомство канцлера на конференцию по Ливии на уровне глав государств и правительств", - говорится в сообщении.

Также Меркель пригласила страны и организации, как США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Республика Конго, Италия, Египет, Алжир.

Кроме того, приглашены ООН, Европейский Союз, Африканский Союз и Лига арабских государств.

Премьер-министр Ливии Фаес Аль Саррай и генерал Шалифа Хафтар также приглашены в Берлин.

Целью этого процесса является поддержка усилий ООН по суверенной Ливии и внутреннего процесса примирения в Ливии с помощью группы государств и международных организаций.