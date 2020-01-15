Политика

06:32 15.01.2020

Меркель созывает конференцию по вопросам конфликта в Ливии

1 мин читать

Канцлер Германии Ангела Меркель созывает международную конференцию по вопросам мирного урегулирования в Ливии, которая должна состояться в Берлине 19 января, сообщила пресс-служба правительства ФРН.

"Канцлер Ангела Меркель по согласованию с Генеральным секретарем ООН (Антонио Гуттереш – ИФ) решила пригласить в воскресенье, 19 января 2020, Берлин в ведомство канцлера на конференцию по Ливии на уровне глав государств и правительств", - говорится в сообщении.

Также Меркель пригласила страны и организации, как США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Республика Конго, Италия, Египет, Алжир.

Кроме того, приглашены ООН, Европейский Союз, Африканский Союз и Лига арабских государств.

Премьер-министр Ливии Фаес Аль Саррай и генерал Шалифа Хафтар также приглашены в Берлин.

Целью этого процесса является поддержка усилий ООН по суверенной Ливии и внутреннего процесса примирения в Ливии с помощью группы государств и международных организаций.

Теги: #ливия #германия #конференция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 14.01.2020
Немецкая прокуратура заподозрила выходцев из Чечни в подготовке теракта

Немецкая прокуратура заподозрила выходцев из Чечни в подготовке теракта

10:56 14.01.2020
В четырех федеральных землях Германии идет масштабная операция против исламистов

В четырех федеральных землях Германии идет масштабная операция против исламистов

21:09 12.01.2020
Глава Европарламента увидел в перемирии в Ливии заслугу ЕС

Глава Европарламента увидел в перемирии в Ливии заслугу ЕС

10:39 12.01.2020
В ООН приветствуют информацию о перемирии в Ливии

В ООН приветствуют информацию о перемирии в Ливии

00:31 12.01.2020
Силы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огня

Силы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огня

15:24 08.01.2020
Германские компании в 2019г сократили выпуск автомобилей до минимума за 22 года

Германские компании в 2019г сократили выпуск автомобилей до минимума за 22 года

20:55 07.01.2020
ЕС, Великобритания, Германия, Италия и Франция обсудили в Брюсселе ситуацию в Ливии

ЕС, Великобритания, Германия, Италия и Франция обсудили в Брюсселе ситуацию в Ливии

08:42 06.01.2020
Совет безопасности ООН в понедельник осудит ситуацию в Ливии

Совет безопасности ООН в понедельник осудит ситуацию в Ливии

01:34 06.01.2020
Конфликт США и Ирана: Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза

Конфликт США и Ирана: Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза

07:51 04.01.2020
Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии для противостояния иностранной агрессии

Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии для противостояния иностранной агрессии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко

Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана

Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе –Корниенко

Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

Информация о повышении зарплат депутатов до 100 тыс. не соответствует действительности - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео обсудил с министром иностранных дел Японии вопросы безопасности, включая КНДР

Палата представителей США в среду проголосует по передаче в сенат дела об объявлении импичмента Трампу

Гончарук о повышении зарплат топ-чиновников Кабмина: "Это путь к преодолению коррупции во власти"

Гончарук поручил в двухнедельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников госналоговой

Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма и прилагает усилия для борьбы с их проявлениями - МИД

Бизнесмен Курченко через Верховный суд хочет отменить санкции против себя

США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко

Рада одобрила рекомендации по безопасности деятельности журналистов в Украине

Изменения в трудовое законодательство нарушают социальный диалог в Украине – нардеп от ОПЗЖ Лукашев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА