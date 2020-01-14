Политика

23:30 14.01.2020

Гончарук о повышении зарплат топ-чиновников Кабмина: "Это путь к преодолению коррупции во власти"

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Гончарук о повышении зарплат топ-чиновников Кабмина: "Это путь к преодолению коррупции во власти"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил повышение заработных плат членам правительства необходимостью борьбы с коррупцией во власти.

"Наша принципиальная позиция - у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что его правительство прекратило практику теневых схем и откатов в правительстве и министры живут на зарплату от налогоплательщиков. Данные о том, сколько они получают, открыты для общественности.

"Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняючись, за кулисами грабили страну и людей", - подчеркнул Гончарук.

Теги: #гончарук #кабмин #зп #украина #министры
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