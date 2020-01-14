Политика

22:34 14.01.2020

Гончарук поручил в двухнедельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников госналоговой

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Гончарук поручил в двухнедельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников госналоговой

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил подготовить проведение переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы Украины в связи с выявлением фактов коррупции в управлении ГНС в Одесской области.

"Мы не позволим никому в новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история случилась недавно - далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке.

Премьер отметил, что расследование таких случаев будет максимально публичным, чтобы люди знали в лицо взяточников и коррупционеров.

Гончарук поручил руководителю ГПС Сергею Верланову поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах. Также провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее Центрального аппарата.

Кроме того, в двухнедельный срок разработать и подать Кабмину план переаттестации всех сотрудников государственной налоговой службы.

Теги: #гончарук #кабмин #гнс #украина #переатестация
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