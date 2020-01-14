Политика

20:07 14.01.2020

Изменения в трудовое законодательство нарушают социальный диалог в Украине – нардеп от ОПЗЖ Лукашев

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Изменения в трудовое законодательство нарушают социальный диалог в Украине – нардеп от ОПЗЖ Лукашев

Киев. 14 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Народный депутат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Александр Лукашев, комментируя протесты профсоюзы Луганщины против законопроекта "О труде" заявил, что предлагаемые им изменения нарушают социальный диалог в Украине.

"На митингах профсоюзы Луганщины выступают против принятия нового закона "О труде". По мнению всех членов профсоюза, данные поправки к закону нарушают все международные конвенции, трудовое законодательство Украины и приведут к уничтожению социальных и трудовых основ государства", – цитирует во вторник Лукашева пресс-служба партии ОПЗЖ.

По его словам, Верховная Рада должна прислушаться к мнению жителей Луганской области.

"Власть нарушает социальный диалог в Украине, который должны вести как равные партнеры Союз промышленников и работодателей Украины, профсоюзы и правительство Украины. Профсоюзы хотят, чтобы на них обратили внимание, чтобы соблюдалась Конституция и закон "О профсоюзах". Кроме того, на фоне планируемых изменений в трудовое законодательство и невыполняемых властью социальных гарантий перед людьми – не выплачена зарплата шахтерам за октябрь, ноябрь, декабрь – такие изменения приведут к социальному взрыву в обществе", – резюмировал Александр Лукашев.

Теги: #опзж #лукашев
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