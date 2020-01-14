Политика

18:47 14.01.2020

Кабмин создал два новых правительственных комитета

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Кабмин создал два новых правительственных комитета

Кабинет министров Украины создал два новых правительственных комитета.

Согласно постановлению №1152 от 11 декабря 2019 года, созданы правительственный комитет по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, международного сотрудничества, безопасности, обороны и регионального развития, а также правительственный комитет по вопросам формирования государственной политики.

Главой комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции является вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а заместителями главы министр обороны и министр развития громад и территорий. Также в состав входит министр иностранных дел и ряд заместителей других министерств.

Сопредседателями комитет по вопросам формирования госполитики являются министр Кабимина, министр юстиции, министр финансов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Также в состав входят вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации, министр внутренних дел, министр энергетики и защиты окружающей среды, министр инфраструктуры, министр культуры, молодежи и спорта, министр образования и науки, министр здравоохранения, министр социальной политики, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и ряд заместителей министров.

Теги: #комитеты #политика #кабмин
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