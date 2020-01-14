Политика

17:38 14.01.2020

Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана

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Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана

Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всеобъемлющего расследования обстоятельств крушения пассажирского самолета PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) в результате попадания в него боевой ракеты в районе международного аэропорта Тегерана 8 января.

Соответствующее заявление №2726 на заседании парламента во вторник поддержали 368 народных депутатов.

"Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всеобъемлющего расследования обстоятельств этой трагедии, и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставление всячески возможного содействия их работе", - говорится в заявлении.

Украинский парламент также ожидает официального извинения Ирана за сбитый украинский самолет и гибель его экипажа и пассажиров, и призывает Иран признать свою полную ответственность.

Верховная Рада призвала мировую общественность и международные организации поддержать Украину в ее настаивании на проведении расследования, установлении и наказании всех виновных, возвращении тел погибших, а также способствовать, чтобы иранская сторона осуществила все компенсационные выплаты.

"Верховная Рада призывает Международную организацию гражданской авиации (IKAO) предпринять меры для своевременной оценки рисков полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", - говорится в заявлении.

Украинский парламент также призвал органы государственной власти Украины информировать полной мерой общество о результатах расследования катастрофы.

Вместе с тем, перед голосованием за это постановление нардеп от фракции "Евросолидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко призвал парламентариев проголосовать альтернативную версию обращения, подготовленную представителями "Евросолидарности".

"Почему стоит принимать не такую редакцию постановления: речь идет о роли и месте нашего государства в современном мире, о наших отношениях с ключевыми западными партнерами, о взаимоотношении с Российской Федерацией, о том, как отечественная дипломатия способна защитить национальные интересы государства и о том, как функционирует система национальной безопасности в стране, а также, какие выводы необходимо сделать из этой катастрофы", - заявил Порошенко с трибуны парламента.

Он подчеркнул, что заявление украинского парламента "не должно иметь поминально-ритуальный характер, оно всем своим смыслом должно демонстрировать сильную украинскую позицию: и власти, и оппозиции".

В связи с этим, сказал Порошенко, фракция "Евросолидарности" просит поставить на голосование и ее заявление в повестку дня Верховной Рады и поддержать это заявление.

Однако спикер парламента Дмитрий Разумков ответил, что два таких постановления по регламенту нельзя ставить на голосование, и парламентарии перешли к голосованию впоследствии принятого постановления.

Теги: #мау #ps752 #рада
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