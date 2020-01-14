Политика

17:22 14.01.2020

Рада назначила Костина главой правового комитета Рады

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Рада назначила Костина главой правового комитета Рады

Верховная Рада назначила главой парламентского комитета по вопросам правовой политики Евгения Костина (фракция "Слуга народа").

За соответствующий проект постановления № 2732 проголосовали 296 народных депутатов.

Ранее Костин был заместителем председателя правового комитета.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Теги: #комитет #рада #слуга_народа
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