Рада назначила Костина главой правового комитета Рады

Верховная Рада назначила главой парламентского комитета по вопросам правовой политики Евгения Костина (фракция "Слуга народа").

За соответствующий проект постановления № 2732 проголосовали 296 народных депутатов.

Ранее Костин был заместителем председателя правового комитета.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.