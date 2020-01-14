Политика

12:48 14.01.2020

Публикация доклада британского парламента по России ожидается через несколько недель – Джонсон

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Публикация доклада британского парламента по России ожидается через несколько недель – Джонсон

Посвященный России доклад комитета британского парламента по разведке и безопасности может быть опубликован относительно скоро, сообщил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

"Он (доклад) может быть выпущен через несколько недель", - сказал он во вторник в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си, добавив, что ознакомился с ним.

"Я думаю, люди будут разочарованы", - отметил Джонсон, не вдаваясь в подробности.

Ранее британская пресса информировала, что в подготовленном этим комитетом докладе объемом в 50 страниц утверждается, что результаты референдума о выходе страны из ЕС были искажены из-за деятельности Москвы.

Доклад стал результатом 18-месячного расследования, проведенного комитетом по разведке и безопасности британского парламента. Его планировалось опубликовать еще в конце прошлого года.

Теги: #рф #доклад #джонсон
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