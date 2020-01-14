Политика

12:40 14.01.2020

Нардеп Плачкова: Инициатива президента по децентрализации закладывает основу авторитарного государства

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Нардеп Плачкова: Инициатива президента по децентрализации закладывает основу авторитарного государства

Внесение изменений в Конституцию Украины о децентрализации приведет к узурпации власти и созданию авторитарного государства, считает народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяна Плачкова.

"В законопроекте президента об изменениях в Конституцию под лозунгом "децентрализации" кроется единственная цель - изменение территориального устройства страны. Власти нужны выгодные результаты местных выборов и абсолютная концентрация всех рычагов влияния в нужных руках", - написала Плачкова на своей странице в Facebook.

В частности, она отметила, что монобольшинство спешит направить этот законопроекта в Конституционный суд именно сейчас, поскольку изменения в Основной Закон могут вноситься на двух сессиях парламента, а текущая неделя является последней во второй сессии Верховной Рады.

Плачкова подчеркнула, что в предложенном виде президентская законодательная инициатива закладывает основу для создания авторитарного государства.

"Децентрализация должна начинаться уже на этапе работы над изменениями в Конституцию. Это должно стать общим делом для всех: и для президента, и для парламента, и для местных громад. Режим "зеленого ксерокса" для этого не подходит", - отметила она.

Политик считает, что в президентском законопроекте содержатся серьезные риски для местного самоуправления. Давление на них планируется осуществлять через полностью подконтрольных президенту и Кабмину префектов, в руках которых сосредотачивается исполнительная власть и государственный контроль. Префект будет иметь возможность влиять на органы местного самоуправления путем вмешательства в их действия и решения. Кроме того, изменение границ, наименование и переименование громад президент предлагает проводить, не учитывая мнение жителей, как было раньше, а просто узнав, что они думают по этому поводу. Это угроза для местной демократии, которая устраняет громады от решения вопросов местного значения.

"Реформа децентрализации, как и все остальные, тоже превращается в фарс и инструмент узурпации власти. Этого допустить нельзя! Необходимо обеспечить стабильность органов местного самоуправления. Для этого надо переходить к прямым выборам на ключевые посты в местной власти. Люди должны иметь право выбирать региональных руководителей, а также судей и руководителей муниципальной полиции", – отметила Плачкова.

Теги: #плачкова #опзж #децентрализация
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