Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе –Корниенко

Верховная Рада на этой пленарной неделе не будет рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Он уточнил, что в повестке дня на эту пленарную неделю (14-17 января) этот вопрос отсутствует.

Как сообщалось, Объединенный штаб защиты родной земли объявил о начале во вторник утром бессрочной акции протеста против принятия Верховной Радой закона об открытии рынка земли.

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В первом чтении народные депутаты приняли законопроект 13 ноября 2019 года.