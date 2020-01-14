Политика

11:23 14.01.2020

Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

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Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главой комитета по внешней политике вместо Богдана Яременко станет Александр Мережко ("Слуга народа").

"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко", - сказал Арахамия журналистам во вторник.

Мережко (1971 г.р) является депутатом-списочником от "Слуги народа". До выдвижения фракцией на должность главы комитета по внешней политике был председателем подкомитета гражданского и административного законодательства правового комитета Верховной Рады. На момент избрания народным депутатом – профессор кафедры права, Киевский национальный лингвистический университет.

Как сообщалось, накануне первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Ирину Венедиктову в качестве главы правового комитета заменит ее заместитель Андрей Костин.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Ранее в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне с секс-работницей, которую он вел во время заседания в парламенте. Депутат затем утверждал, что переписка сфабрикована им сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

Теги: #комитет #рада #слуга_народа #арахамия
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