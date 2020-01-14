В МИД Израиля утверждают, что в Украине чествуют лиц, ответственных за убийство евреев во время Холокоста, и осуждают это

Министерство иностранных дел Израиля осуждает чествование идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста, и отмечает, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом не является внутренним делом какой-либо страны.

Соответствующее заявление израильского внешнеполитического ведомства обнародовало на своей странице в соцсети Facebook во вторник утром посольство Израиля в Украине.

"Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на огласку в украинской прессе Израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений", - говорится в заявлении.

В МИД Израиля отмечают, что "сохранение памяти о Холокосте и борьбу с антисемитизмом - включая чествования антисемитов и убийц евреев - не является внутренним делом одной страны". "Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата. Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.

8 января МИД Украины в ходе беседы с послом Польши в Украине Бортошем Цихоцким обратило его внимание на контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко также указал Министерству иностранных дел Израиля, что посол Израиля в Украине Джоэль Лион проводит контрпродуктивную публичную дискуссию по внутренним вопросам украинской политики, сославшись на заявление от 2 января. В беседе с израильским МИД украинский посол подчеркнул, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.