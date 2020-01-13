Политика

19:08 13.01.2020

Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список – Помпео

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Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список – Помпео

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк включен в санкционный список, сообщил в понедельник в своем Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", - написал Помпео.

В сообщении Госдепартамента по этому поводу, которое обнародовано в понедельник вечером посольством США в Молдове, отмечается, что в санкционный список включены также ближайшие родственники Плахотнюка - его супруга Оксана Килдеску, совершеннолетний сын Тимофей Плахотнюк и несовершеннолетний ребенок.

"Это связано с причастностью Плахотнюка к значительной коррупции. В своем официальном качестве Плахотнюк был замешан в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство закона и наносили серьезный ущерб независимости демократических институтов в Молдове", - подчеркивают в госдепе.

"Сегодняшние действия Госдепартамента являются сильным сигналом о том, что Соединенные Штаты не терпят коррупцию и поддерживают народ Молдовы в его борьбе с ней. Департамент будет и впредь использовать эти полномочия для поощрения ответственности за коррупционеров в этом регионе и во всем мире", - отмечается в сообщении.

Это первый случай, когда США применяют персональные санкции в адрес граждан Молдовы. Этого давно требовала молдавская оппозиция, которая в июне прошлого года добилась свержения правления Плахотнюка, после чего он сбежал из Молдовы.

Как уже сообщал "Интерфакс", в прошлом году Плахотнюк был объявлен в международный розыск как по своему основному паспорту, так и по второму паспорту, выданному властями Молдовы ранее на имя Владислава Новака.

Плахотнюк уехал из Молдовы вечером 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя Демпартии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат. Прокуратура Молдовы возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы Молдовы. Суд Молдовы 11 октября выдал ордер на арест Плахотнюка, а 17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы объявил его в международный и межгосударственный розыск.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Теги: #сша #санкції #молдова #олигарх
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