Зеленский подписал закон об упрощении процедуры подачи финансовой отчетности политических партий

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции" № 410-IX, принятый Верховной Радой 19 декабря 2019 года.

"Документ упрощает процедуру подачи финансовой отчетности политических партий, предусмотренную законом "О политических партиях", заменяя бумажную форму финансовой отчетности электронной", - отмечает пресс-служба главы государства.

Так, согласно закону, после создания и запуска электронной системы отчетности представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и подавать их через электронную систему.

НАПК должно за шесть месяцев со дня вступления в силу этого закона обеспечить разработку и функционирование электронной системы подачи отчетности партий. До начала работы этой электронной системы политсилы подают отчетность как обычно.

Закон также предусматривает возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в частности онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначение совершаемого платежа.

Кроме того, закон четко определяет предмет внутрипартийных финансовых аудитов и независимых внешних финансовых аудитов партий, что будет способствовать надлежащей верификации финансовой отчетности перед ее проверкой НАПК.

Документ предусматривает усиление независимого внешнего и внутрипартийного контроля в отношении финансирования деятельности партий и использования ими средств.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме подпункта 4 пункта 1 и пункта 4 раздела I этого закона, которые вступают в силу с 2021 года.