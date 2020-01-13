Политика

14:47 13.01.2020

ЕС ожидает от Ирана независимого и проведенного в соответствии с международными стандартами расследования крушения сбитого самолета МАУ

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ЕС ожидает от Ирана независимого и проведенного в соответствии с международными стандартами расследования крушения сбитого самолета МАУ

В Европейском Союзе ожидают прозрачного и объективного в соответствии с международными стандартами расследования сбитого в небе Ирана авиалайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", заявил официальный представитель Внешнедипломатической службы ЕС Питер Стано.

"Мы получили заверения от иранской стороны, в частности, от министра иностранных дел Зарифа, который отправил письмо высокому представителю Борреллю, в котором он признал то, что произошло, и что это была человеческая ошибка. На это реакция ЕС была достаточно четкой: мы приняли во внимание заявление Ирана. Мы призываем иранских партнеров и ожидаем от них, что они будут сотрудничать в полном объеме, и проведут соответственное и полное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами", - обозначил позицию ЕС Стано.

Теги: #мау #ес #ps752
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