Политика

13:54 13.01.2020

"Слуга народа" выдвинула Костина на пост главы правового комитета Рады - Корниенко

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"Слуга народа" выдвинула Костина на пост главы правового комитета Рады - Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что его политическая сила выдвинула кандидатуру Андрея Костина на пост главы комитета по вопросам правовой политики.

"Наше предложение, которое мы направили на регламентный комитет это Андрей Костин, действующий заместитель председателя комитета", - заявил Корниенко в понедельник на брифинге в здании парламента.

Кроме того, по словам Корниенко, кандидатуру главы комитета по внешней политике фракция должна утвердить до конца этой недели

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Теги: #комитет #рада #слуга_народа
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