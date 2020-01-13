Политика

13:41 13.01.2020

Власть Украины обязана требовать проведения Совбеза ООН и озвучить вопрос роли РФ в крушении самолета МАУ в Иране – нардеп Геращенко

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Власть Украины обязана требовать проведения Совбеза ООН и озвучить вопрос роли РФ в крушении самолета МАУ в Иране – нардеп Геращенко

Власти Украины должны требовать проведения заседания Совета безопасности ООН из-за катастрофы пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране и поднять вопрос о возможной роли Российской Федерации в трагедии, заявила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Украинская власть обязана сегодня требовать проведения Совбеза ООН по соответствующей директиве и не бояться озвучить и вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов", - подчеркнула она на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Геращенко отметила, что принципиальным является и тот факт, что до сих пор Российская Федерация не признает и не дает никаких позиций по сбитому в небе авиалайнеру Малазийских авиалиний в не.

"Должно быть привлечение всех к ответственности и признание безусловной вины Ирана. А также создание специальной международной группы, которая должна работать над объективным расследованием, и специальной группы в Украине по подготовке этого иска", - убеждена сопредседатель фракции "Европейская солидарность".

Теги: #мау #геращенко #ps752 #евросолидарность
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