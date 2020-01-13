Политика

13:25 13.01.2020

Более 40% киевлян позитивно оценивают изменения в столице за последние годы - опрос "Интеракция"

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Более 40% киевлян позитивно оценивают изменения в столице за последние годы - опрос "Интеракция"

43,3% киевлян позитивно оценивают изменения в Киеве, которые произошли за последние годы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного общественной организацией "Центр общественного развития "Интеракция".

В частности, 15,5% ответили, что оценивают изменения позитивно, 27,8% - скорее позитивно, 26,8% - скорее негативно, 14,4% - негативно, а 15,5% затруднились ответить.

Также респондентам предложили оценить по шкале от 1 (неудовлетворительно) до 5 (отлично) работу местного главы.

Так, 15,8% опрошенных поставили мэру столицы Виталию Кличко 1 балл, 21,8% - 2 балла, 28,7% - 3 балла, 19,8% - 4 балла и 4% - 5 баллов, а 9,9% затруднились ответить.

Исследование проводилось с 8 по 11 января. В опросе принимали участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18 и более лет, проживающих в Киеве. Опрос проводился в форме индивидуального интервью. Теоретическая погрешность не превышает 2,5%.

Теги: #киев #опрос #выборы
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