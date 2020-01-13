Политика

13:21 13.01.2020

Более 23% опрошенных киевлян готовы поддержать Кличко на выборах мэра Киева - опрос "Интеракция"

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Более 23% опрошенных киевлян готовы поддержать Кличко на выборах мэра Киева - опрос "Интеракция"

Около 23,7% опрошенных киевлян проголосовали бы за действующего мэра столицы Виталия Кличко, если бы выборы городского головы состоялись в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного общественной организацией "Центр общественного развития "Интеракция".

В частности, респондентам был задан вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы мэра состоялись в ближайшее воскресенье. Так, в первом опросе, без указания партийной принадлежности потенциальных кандидатов, 23,7% всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за Кличко (30,9% определившихся с ответом).

Ближайший конкурент Кличко, предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский, по итогам опроса набрал бы 15,1% (19,7%). Третьим в рейтинге потенциальный мэров столицы стал шоумен и волонтер Сергей Притула с рейтингом 7,6% (9,9%).

Также в список потенциальных кандидатов вошли политик Николай Томенко, которого готовы поддержать 7,1% опрошенных (9,2%), экс-глава Киевгоргосадминистрации Александр Попов с рейтингом 5,4% (7%) и нардеп Александр Ткаченко с поддержкой в 5,3% (6,9%).

Остальные предложенные социологами кандидаты на должность мэра набирают менее 5% поддержки. Отмечается, что 21% респондентов не определился со своим кандидатом.

Во втором опросе, с указанием партийной принадлежности потенциальных кандидатов, 23,8% всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за кандидата от партии "Удар" Кличко (30% от определившихся). За ним следует самовыдвиженец Пальчевский - 13% (16,4%), кандидат от партии "Слуга народа" Ткаченко - 9,4% (11,8%), кандидат от партии "Голос" Притула - 8,2% (10,3%).

Отмечается, что 18,7% респондентов не определились со своим кандидатом.

Исследование проводилось с 8 по 11 января. В опросе принимали участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18 и более лет, проживающих в Киеве. Опрос проводился в форме индивидуального интервью. Теоретическая погрешность не превышает 2,5%.

Теги: #киев #рейтинг #кличко #выборы
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