Вторая редакция изменений в Конституцию в части децентрализации учитывают замечания юристов и могут быть направлен в КС - Корниенко

Новая редакция изменений в Конституцию Украины в части децентрализации рекомендации профильных комитетов парламента и юристов, и может быть направлен в Конституционный суд, считает первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Как мы знаем, проект № 2598 – изменения в Конституцию Украины, касающиеся децентрализации – это вторая редакция, потому что в конце декабря президент отозвал и внес новую редакцию, и она учитывает многие те моменты, о которых говорили и члены комитета профильного – правовой политики, – и члены комитета государственной власти, который второй по важности для этого законопроекта, и там есть теперь и Киев, и Севастополь, и убраны вещи, которые беспокоили юристов. Поэтому не видим сейчас оснований не поддерживать направление в Конституционный суд этого проекта", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" напомнил, что именно Конституционный суд определяет, соответствуют ли Конституции предложенные изменения.

Он подчеркнул необходимость до местных выборов внести изменения в Конституцию в части децентрализации.

"Что касается изменений в Конституцию… мы продолжаем настаивать на том, что децентрализация – это очень важна составляющая реформ… и необходимо ее завершать, и надо, чтобы местные выборы в этом году, которые должны состояться в октябре, проходили уже в обновленном территориально-административном устройстве страны, в громадах, возможно, в округах, если Верховная Рада определит такую необходимость, и, конечно, в областях", - сказал Корниенко.