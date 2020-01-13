Политика

12:34 13.01.2020

Разумков поручил Стефанчуку разработать законопроект о приведении в соответствие с Конституцией 13 законов Украины

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Разумков поручил Стефанчуку разработать законопроект о приведении в соответствие с Конституцией 13 законов Украины

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил своему первому заместителю Руслану Стефанчуку возглавить работу по созданию законопроекта о приведении в соответствие с Конституцией 13 законов, отдельные положения которых не учитывают действующей редакции Основного закона.

«30 сентября 2010 года Конституционный суд принял решение по поводу конституционности закона об изменениях в Конституцию Украины от 2004 года и признал его таким, который не соответствует положениям Основного закона. В этом решении КСУ обязал органы власти привести законодательство в соответствие с Конституцией в редакции от 28 июня 1996 года. В 2010 году Верховная Рада приняла соответствующий закон. Как известно, 21 февраля 2014 года было восстановлено действие Конституции 2004 года, а вышеупомянутый закон утратил силу. На сегодняшний день действуют 13 законов, в которых парламентом ещё не определены редакции их отдельных положений», - заявил Разумков в понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады.

Спикер обратился к главам комитетов с призывом разработать соответствующие изменения в сферах своей компетенции и внести предложения касательно редакций отдельных положений 13 законов, чтобы они отвечали действующей Конституции Украины. Возглавить работу над законопроектом, который должен исправить правовые коллизии, вызванные Конституционными реформами 2010 и 2014 годов, Разумков поручил своему первому заместителю Стефанчуку.

«Хотел бы обратиться к Руслану Васильевичу с просьбой возглавить эту работу и подготовить объединённый проект закона по этому вопросу для рассмотрения в Верховной Раде. Предлагаю провести упомянутую работу в течение двух недель, я думаю, этого времени будет достаточно, если нет, то будем продлевать сроки», - добавил Разумков.

По его словам, данную проблему необходимо решить в ближайшее время, поскольку уже несколько лет отдельные нормы 13 законов не соответствуют действующей редакции Конституции Украины и пребывают в «подвешенном состоянии».

Какие именно законы подлежат коррекции спикер парламента не уточнил.

Теги: #разумков #рада #конституция
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