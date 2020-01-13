Политика

12:30 13.01.2020

Законопроект о референдуме будет внесен в Раду в начале следующей сессии - Стефанчук

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Законопроект о референдуме будет внесен в Раду в начале следующей сессии - Стефанчук

 Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме будет внесён на рассмотрение парламента в начале следующей сессии.

"У меня на руках сейчас распоряжение главы Верховной Рады о создании рабочей группы по разработке законопроектов о народовластии. Вы знаете, что эта рабочая группа собиралась уже 6 раз. Мы наработали целую структуру законопроектов, которые касаются народовластия. Оно не решается одним законом о референдуме, но он стал первым в нашей разработке. Я глубоко убеждён, что в начале следующей сессии он будет внесён на рассмотрение Верховной Рады", - заявил Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Нынешняя, вторая сессия Верховной Рады IX созыва, заканчивается в январе текущего года.

Теги: #референдум #рада #стефанчук
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