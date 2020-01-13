Политика

11:44 13.01.2020

Разумков поручил подготовить постановление Рады о крушении самолета МАУ в Иране

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Разумков поручил подготовить постановление Рады о крушении самолета МАУ в Иране

 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам парламента высказать свою позицию о крушении самолета "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и подготовить по данному поводу постановление Верховной Рады.

"Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества провести заседания, высказать свою позицию, позицию Верховной Рады. Также я обращаюсь к нашим коллегам подготовить постановление Верховной Рады относительно этих событий, сделать это как можно быстрее", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Спикер парламента подчеркнул, что проект постановления Верховной Рады желательно подготовить в понедельник, чтобы "завтра (во вторник – ИФ) мы могли его рассмотреть в зале Верховной Рады".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В минувшую субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #ps752 #разумков #рада
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