Политика

11:01 12.01.2020

"Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой" – Денисова о политзаключенных в РФ

1 мин читать
"Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой" – Денисова о политзаключенных в РФ

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в День политзаключенного 12 января отметила, что для нее остается приоритетным вопрос освобождения украинских политзаключенных и военнопленных в России.

"В российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан. Вопрос освобождения каждого из них для меня - приоритетный. Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой", - написала Денисова в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что благодаря совместным усилиям за последние полгода в Украину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных.

Теги: #рф #политзаключенные #украина #денисова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:59 12.01.2020
На границе Украины и стран ЕС 12 января значительно уменьшились очередь

На границе Украины и стран ЕС 12 января значительно уменьшились очередь

10:29 12.01.2020
Во Львовской области автомобиль насмерть задавил пешехода

Во Львовской области автомобиль насмерть задавил пешехода

10:19 12.01.2020
В Николаеве задержана группа людей, требовавших с бизнесмена 660 тыс грн

В Николаеве задержана группа людей, требовавших с бизнесмена 660 тыс грн

08:54 12.01.2020
В Запорожье мужчине грозит до семи лет заключения за сводничество

В Запорожье мужчине грозит до семи лет заключения за сводничество

07:38 12.01.2020
Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:46 12.01.2020
Разоблачена незаконная растрата бюджетных средств на сумму более 18 млн грн, выделенных на ремонт дворца культуры в Фастове

Разоблачена незаконная растрата бюджетных средств на сумму более 18 млн грн, выделенных на ремонт дворца культуры в Фастове

05:32 12.01.2020
Частную организацию разоблачили в нанесении ущерба государству на сумму 150 тыс. грн

Частную организацию разоблачили в нанесении ущерба государству на сумму 150 тыс. грн

04:28 12.01.2020
В Одесской области правоохранители пресекли деятельность нелегальных АЗС

В Одесской области правоохранители пресекли деятельность нелегальных АЗС

03:34 12.01.2020
Госкомтелерадио провел мониторинг информнаполнения сайтов центральных и местных органов власти во втором полугодии 2019г

Госкомтелерадио провел мониторинг информнаполнения сайтов центральных и местных органов власти во втором полугодии 2019г

02:29 12.01.2020
Трое харьковчан наладили схему по присвоению квартир одиноких и умерших людей

Трое харьковчан наладили схему по присвоению квартир одиноких и умерших людей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель призвала довести до конца строительство "Северного потока 2"

В ЕС рассчитывают, что Иран проведет прозрачное расследование обстоятельств крушения украинского самолета

Зеленский и Макрон договорились о трехстороннем звонке в формате Украина-Франция-Германия по обсуждению ситуации на Донбассе, а также о приезде Макрона в Киев

Зеленский и Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке самописцев сбитого в Иране украинского самолета

Зеленский намерен в субботу обратиться к украинцам в связи с признанием Ираном вины за сбитый украинский лайнер

ПОСЛЕДНЕЕ

В Иране создана рабочая группа по консульской помощи семьям жертв авиакатастрофы

Глава британского МИД назвал задержание посла Великобритании в Тегеране нарушением международного права

Силы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огня

Германия предпримет дипломатические усилия для сохранения иранской ядерной сделки - Меркель

Меркель: мы продолжим работу, чтобы на следующем нормандском саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями

Меркель призвала довести до конца строительство "Северного потока 2"

Меркель назвала "очень хорошей" договоренность между РФ и Украиной по транзиту газа

В "Евросолидарности" настаивают на включении в повестку дня комитета по внешней политике вопроса о крушении украинского авиалайнера

В ЕС рассчитывают, что Иран проведет прозрачное расследование обстоятельств крушения украинского самолета

Премьер Великобритании счел признание Ирана об украинском самолете важным шагом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА