"Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой" – Денисова о политзаключенных в РФ

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в День политзаключенного 12 января отметила, что для нее остается приоритетным вопрос освобождения украинских политзаключенных и военнопленных в России.

"В российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан. Вопрос освобождения каждого из них для меня - приоритетный. Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой", - написала Денисова в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что благодаря совместным усилиям за последние полгода в Украину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных.