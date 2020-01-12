Политика

09:28 12.01.2020

В Иране создана рабочая группа по консульской помощи семьям жертв авиакатастрофы

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Власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном, сообщает в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на заявление представителя МИД республики Аббаса Мусави.

Рабочая группа, по его словам, была создана в одном из департаментов иранского МИД. Ей было поручено немедленно начать заниматься вопросами, поступающими от семей жертв трагедии.

Мусави также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь на субботу иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Затем Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

Катастрофа произошла на фоне роста напряженности между Ираном и США после того, как американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Касем Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" КСИР.

Теги: #авиакатастрофа #иран #мид
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